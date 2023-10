DF: Pai e filho, dono e motorista de ônibus que tombou ao fugir são presos

A Polícia Civil do Distrito Federal prendeu ontem o dono do ônibus e o motorista do veículo que tombou ao tentar fugir da fiscalização. Os dois são pai e filho. O acidente causou a morte de cinco pessoas e outras 18 ficaram feridas.

O que aconteceu:

O acidente ocorreu na BR-070, no fim da tarde de ontem. O ônibus partiu do Maranhão e transportava 32 passageiros.