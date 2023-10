Castro afirma que polícia prendeu operador financeiro de milícia do Tandera

Diante da crise, Claudio Castro afirmou que a polícia busca prender os maiores líderes das facções criminosas. "É nosso compromisso, e eu já tenho dito. Prender, principalmente, os três maiores líderes do tráfico e da milícia do Rio de Janeiro".

Quem é "Tandera"?

Danilo Dias Lima, o Tandera, de 37 anos, foi parceiro de Ecko (miliciano morto em 2021) e Zinho (irmão de Ecko) em várias ações criminosas, segundo a polícia do Rio de Janeiro, mas acabou rompendo com o grupo miliciano e se aliando a outros parceiros no crime.

Tandera passou a controlar vastas regiões em cidades da Baixada Fluminense, como Seropédica, Queimados e Nova Iguaçu. O miliciano é conhecido pelo uso de armas potentes, bombas e pelo estilo cruel.

Há relatos de que algumas de suas vítimas foram decapitadas e mutiladas pelo criminoso, que posou fazendo deboche ao lado dos corpos. Ele também ficou conhecido por lavar dinheiro com criptomoedas.

Tandera é investigado desde 2016 por organização criminosa, homicídios e lavagem de dinheiro. Ele foi preso duas vezes e, em uma delas, fugiu.