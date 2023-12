PMs da Baixada foram acionados a cada 3 minutos durante Operação Escudo

De acordo com relatório, a PM recebeu 24.733 chamadas na região do CPI-6 (Comando de Policiamento do Interior de Santos) durante a Operação Escudo. Isso equivale a 618 ligações por dia.

Entre os casos relatados no documento está a localização de 113 encontros cadáveres. A PM explicou em nota que essas ocorrências "se referem a óbitos diversos, como afogamento, morte natural, morte suspeita, entre outros".

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) sugeriu à reportagem que fizesse um novo pedido via LAI para detalhamento das ocorrências.

Outras ocorrências chamam a atenção, como 466 agressões e 99 ameaças. Ainda foram registrados 34 pedidos de socorro, 18 maus-tratos contra pessoas e 22 estupros durante o período da operação, que teve presença massiva de policiais militares das tropas de elite da corporação, como Rota e Baeps (Batalhões de Ações Especiais) de diversas cidades de São Paulo.

A região teve 37.330 boletins de ocorrência registrados no terceiro trimestre de 2022, mesmo período do ano anterior à operação. 4.294 inquéritos foram instaurados, de acordo com dados da transparência da SSP.

Quanto custou a Operação Escudo?

O estado de São Paulo não revela valores. Em resposta, via LAI, a SSP afirmou que, "na proteção da identificação do porte das Operações Táticas realizadas pelo estado, verifica-se que dados sobre recursos empregados, seja em pessoal, seja em recursos materiais, levam à identificação do planejamento concreto da Operação".