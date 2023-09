Guarujá: conselho de direitos humanos vê lacunas em apuração de morte de PM

Ao lado do PM, no carro da polícia, estava o cabo Fabiano Oliveira Marin Alfaya, de 39 anos. Ele foi atingido na mão esquerda e passa bem. A reportagem entrou em contato com Fabiano, que não quis se manifestar sobre a ocorrência.

Os tiros que atingiram o soldado e o cabo da Rota foram disparados, de acordo com a versão apresentada pelos PMs que testemunharam o ataque, a uma distância de cem metros. A ocorrência foi por volta das 22h30 de 27 de julho de 2023, no cruzamento entre a avenida da Saudade e a rua Conceição Vendramin Bernardino, que fica próximo ao túnel do morro da Vila Júlia, no Guarujá.

Laudo referente ao soldado da PM Patrick Bastos Reis, morto em operação no Guarujá (SP) Imagem: Instituto de Criminalística/Polícia Civil SP

Há muitas dúvidas sobre a morte do policial Patrick, o governo do estado se recusa a responder. É urgente que a gente responda as denúncias de tortura, execução sumárias em torno das mortes da Baixada. Os governos devem ser responsabilizados pelo desastre da operação Escudo

Dimitri Sales, presidente do Condepe

A polícia afirma que o atirador se chama Erickson David da Silva, de 28 anos, conhecido como Deivinho. O exame residuográfico, que poderia identificar a presença de chumbo nas mãos dele e, consequentemente, comprovar a tese de que ele foi o atirador, deu negativo. Ele está preso.

Trecho de laudo sobre a morte do soldado Patrick Bastos Reis, morto em operação no Guarujá (SP) Imagem: Instituto de Criminalística/Polícia Civil de SP

Reportagem da Globo News, exibida na manhã desta sexta, identificou que um cartucho encontrado no local do crime tinha rastreamento. Isso indica que se trata de uma munição que foi adquirida pelo Estado para forças de segurança. O UOL teve acesso ao mesmo laudo e confirmou a informação.