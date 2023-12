Ex-surfista morre após salto de base jump da Pedra da Gávea

Não houve esclarecimentos sobre as circunstâncias da morte. Os Bombeiros não confirmaram quem acionou o socorro e o que foi relatado então.

Jorge Luiz Dias Spanner, de 37 anos, realizava saltos de base jump e publicava conteúdo nas redes. No Instagram, Spanner aparece gravando saltos em diversos locais. Um dos vídeos mais recentes, feito em novembro deste ano, mostra ele saltando da Pedra da Gávea.

Spanner chegou a competir em eventos profissionais de surf. Ele venceu a etapa de São João da Barra (RJ) do Grussaí Pro Surf em 2012, parte do circuito estadual de surfe do Rio, e competiu no SuperSurf de 2010, segundo registros da época.