Ônibus bate em caminhão e acidente deixa um morto e 8 feridos em MG

Um homem morreu após o ônibus que dirigia colidir com um caminhão na madrugada de hoje na BR-116 entre as cidades de Muriaé e Laranjal, em Minas Gerais.

O que aconteceu

A frente do ônibus bateu na lateral do caminhão. Chovia no momento do acidente e a Polícia Rodoviária Federal investiga as causas do acidente.