Mega da Virada 2023: todos os ganhadores já sacaram prêmio, informa Caixa

Demais ganhadores haviam resgatado o prêmio antes. Os sorteados em Ipira (SC) e Salvador (BA) tinham ido a agências do banco na terça (2).

Prêmio foi de R$ 117.778.204,25 para cada vencedor. Aplicada em um investimento que pagasse 100% do CDI, a quantia teria rendido R$ 51.515,01 em um dia, de acordo com a Calculadora do Cidadão do Banco Central.

Os vencedores tinham até 90 dias após o sorteio para procurar a Caixa. Caso eles não aparecessem, o valor do prêmio seria repassado ao Tesouro Nacional e a fundos sociais e educacionais.

Quatro das cinco apostas vencedoras foram apostas simples com seis dezenas.