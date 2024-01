Jovens mortos em SC: Polícia Civil apura como gás tóxico entrou na BMW

Investigações preliminares apontam que os quatro jovens encontrados mortos dentro de um BMW em Balneário Camboriú (SC) foram vítimas de intoxicação por monóxido de carbono.

O que falta descobrir

A suspeita é de que o gás — que não tem cheiro e é extremamente tóxico — entrou no BMW 320i por meio de uma perfuração que havia no cano entre o motor e o painel. As vítimas ficaram de três a quatro horas dentro do carro, com o ar-condicionado ligado.