Família achada em canavial morreu com tiros de pistola; veja o que se sabe

O automóvel, que estava no meio de um canavial, foi encontrado por um ciclista. Foi ele que acionou a Polícia Militar.

O corpo de Anderson foi achado a cerca de 15 m do veículo, que estava em uma estrada de terra que dá acesso ao bairro Cruzeiro.



O corpo de Mirele estava no banco do passageiro e o da filha no banco de trás do automóvel. A mulher usava o cinto de segurança quando foi morta.

Ao UOL, o delegado Everson Contelli informou hoje que uma perícia constatou que objetos pessoais das vítimas não foram roubados. Entre os bens encontrados, estão a bolsa de Mirele com carteira e documentos.

Já os telefones celulares das vítimas não foram achados. A polícia crê, contudo, que os aparelhos não tenham sido roubados, mas descartados para ocultar possíveis pistas.



Até o momento ninguém foi preso e a motivação do crime não foi esclarecida.



O casal e a filha foram enterrados hoje em Olímpia. Não houve velório.



A família estava desaparecida havia quatro dias quando foi encontrada. Anderson, a esposa e a filha do casal saíram às 13h de Olímpia com destino a São José do Rio Preto para almoçar e comemorar o aniversário de Mirele. O trajeto de 50 km dura pouco mais de 40 minutos.



Anderson e Mirele pararam de responder e visualizar as mensagens de amigos e familiares às 14h. Não se sabe se eles realmente chegaram a passar por Rio Preto.



Votuporanga, onde os corpos foram encontrados, fica a 80 km de São José do Rio Preto. O carro passou por radar em Mirassol, a 15 km de Rio Preto.