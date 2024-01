Gerente de supermercado que vendia alimentos vencidos é preso no Rio

A Polícia Civil do Rio prendeu nesta quarta-feira (3) o gerente de um supermercado que vendia produtos com validade vencida e impróprios para consumo no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Policiais foram ao local após denúncia. A prisão se deu na rua Uranos, em Olaria, na zona norte do Rio. Os agentes da Delegacia do Consumidor (Decon) foram até o estabelecimento após receberem informações por meio do Disque-Denúncia.