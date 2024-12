Sapo canibal que chega a 1kg e viveu com dinos está ameaçado de sumir: 'Fóssil vivo'

O anfíbio teve pouca variação genética durante milhões de anos, mas agora seu futuro está em risco, dizem os cientistas.

"É triste que uma espécie que conseguiu coexistir com os dinossauros, que conseguiu resistir a uma extinção em massa, esteja agora ameaçada pelos seres humanos", disse Melissa Cancino, veterinária e fundadora do Proyecto Anfibia, um grupo dedicado à pesquisa e educação de anfíbios no Chile.

O sapo gigante Calyptocephalella gayi Imagem: Reprodução/Flickr

O ambiente do sapo-d'água-de-capacete se estende desde a região de Coquimbo, no norte, até a ilha de Chiloé, no sul, mas suspeita-se que sua população tenha diminuído em pelo menos 30% desde 1990 e está listada como "vulnerável" na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN).

Fatores como mudança climática, abalos do habitat, declínio ambiental e poluição causaram a redução do número de sapo-d'água-de-capacete, disse Cancino. A má gestão da água e do lixo também ameaça o ambiente do sapo.

Matías Faúndez, outro membro do Proyecto Anfibia, viu a degradação do habitat em primeira mão.