Mortes provocadas por motoristas de carros de luxo marcaram 2024; relembre

Vitor é procurado e tem um mandado de prisão preventiva (por tempo indeterminado) em aberto pelo homicídio de Fábio.

Influenciador Vitor Vieira Belarmino é réu por atropelar e matar um homem Imagem: Reprodução/Redes Sociais

Ainda em setembro, a Justiça tornou o influenciador réu pelos crimes de homicídio, omissão de socorro e fuga do local do crime. Cinco mulheres que estavam com Vitor no carro —todas jogadoras do Botafogo da categoria sub-20 do clube— também viraram rés e respondem por omissão de socorro.

Advogado de foragido disse que cliente não teve culpa da morte da vítima. Gabriel Habib declarou ao Fantástico (TV Globo), em julho, que Vitor não tinha a intenção de fugir após a colisão e que desconhece o paradeiro do influenciador.

Motociclista também foi morto no Rio de Janeiro

Um motociclista morreu após colisão com um carro de luxo na madrugada de 1º de agosto, no quilômetro 74 da BR-116, em Três Córregos, no município de Teresópolis (RJ). A vítima, identificada pela GloboNews como o lavrador Adilson de Lima, de 47 anos, foi atingida por um Porsche Boxster, avaliado em R$ 500 mil.