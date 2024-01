RJ: Falavam que iam atirar na cabeça, diz passageira de ônibus sequestrado

Enquanto um homem controlava o motorista, outros dois suspeitos roubavam os pertences dos passageiros. A ação durou cerca de 15 minutos.

O ônibus foi liberado próximo à favela Kelson's, na Penha, zona norte do Rio. Foram cerca de 16 km entre o local da abordagem e o ponto do qual os assaltantes saltaram do veículo.