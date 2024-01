Corpo achado em represa de SP não tem relação com helicóptero, diz polícia

O corpo de um homem encontrado em represa em Natividade da Serra, no Vale do Paraíba, não tem relação com o caso do helicóptero que desapareceu no último domingo (31) com quatro pessoas.

O que aconteceu

O homem ainda não foi identificado porque o corpo está em estado de decomposição. A Secretaria de Segurança Pública informou que o caso foi registrado como morte suspeita (encontro de cadáver) na Delegacia Seccional de Taubaté.