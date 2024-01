Alerta laranja: chuva forte atinge 12 estados do Brasil; veja previsão

Como será o clima em janeiro?

O clima será marcado por altas temperaturas devido ao verão, que deixa os dias mais longos do que as noites e provocando rápidas mudanças nas condições do tempo. Há condição favorável para chuva forte, queda de granizo, vento de intensidade moderada a forte e descargas elétricas.

A previsão indica chuva dentro ou ligeiramente acima da média para as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste, além de áreas do Pará e do Paraná. Há tendência de chuva abaixo da média em grande parte da região Norte, além de áreas da Região Sul e dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.