Hospital inundado e barco na rua: as cenas da chuva que arrasou o Rio

As fortes chuvas que atingiram o Rio e a Baixada Fluminense neste domingo (14) deixaram pelo menos 12 mortos e um cenário de destruição, com alagamentos de vias e diferentes áreas.

O que aconteceu

Chuva registrada no domingo (14) no Rio é a maior em série histórica medida desde 1997 pelo Sistema Alerta Rio. Segundo a estação meteorológica Anchieta, houve um acumulado de 269,2 milímetros de chuva num período de 24 horas.

Área de alagamento na avenida Brasil, altura do bairro do Irajá, zona norte do Rio, no domingo, 14 de janeiro Imagem: Fausto Maia/Estadão Conteúdo

Em apenas um dia, choveu 138,4% da média do mês janeiro. O acumulado de chuva do domingo foi aproximadamente 40% maior do que a média histórica para o mês.