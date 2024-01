Grávida dá à luz em privada de penitenciária em São Paulo, diz Defensoria

O matagal nos fundos do local provoca "infestação de pernilongos e baratas". "Os bebês são constantemente picados" já que a unidade proíbe o uso de repelentes sem receita médica, escrevem os defensores públicos.

As refeições foram avaliadas como "péssimas". "São servidos ovo praticamente cru, arroz com casca, feijão com impurezas, legumes com casca e sem lavar", aponta o relatório.

Camas e colchões na ala materno-infantil Imagem: Defensoria Pública

O café da manhã é "um dedo de café, um copo de leite com um ou dois pães". O lanche das 13h30 é a sobra da comida do dia anterior, diz o texto. As detentas ficariam das 16h30 às 7h sem comer —14 horas e meia de "jejum forçado".

Todas as presas da ala narraram que a carne é servida estragada com frequência [causando] fortes dores de barriga.

Relatório da Defensoria Pública

Para beber, as presas enchem um galão com água da torneira. Sem água filtrada e racionamento das 23h às 5h, as mulheres relatam vômito e diarreia em razão da "alimentação de péssima qualidade". "O odor é insuportável", reclamam.