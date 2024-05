Lula se reúne com prefeitos do RS para falar de medidas do governo ao estado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se reunir, nesta sexta-feira (17), com prefeitos do Rio Grande do Sul para tratar de medidas de ajuda à região, diante das enchentes que acometem o estado nas últimas semanas. O encontro está previsto para as 16h30 no Palácio do Planalto.

A reunião faz parte da agenda da gestão federal para dar assistência aos municípios afetados pelas fortes chuvas. A expectativa é que venham ao encontro cerca de 400 prefeitos.

Nesta semana, o Executivo federal anunciou mais uma rodada de medidas ao Rio Grande do Sul. Dentre elas, as famílias que se encaixam no Minha Casa, Minha Vida 1 e 2 e que tiveram seus imóveis prejudicados nas enchentes terão as casas garantidas de volta pelo governo. Um caminho para isso identificado pela gestão é a compra assistida de imóveis usados.