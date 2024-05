Água continua a baixar e Guaíba registra menor nível desde segunda

Características da bacia hidrográfica também colaboram. O Guaíba escoa para o mar através da Lagoa dos Patos. No entanto, a vazão a caminho do mar já é naturalmente lenta devido ao desnível ser pequeno. Além disso, o final da lagoa tem uma passagem estreita e, quando a maré está alta, as águas encontram mais dificuldades para desembocar no oceano.

Números da tragédia

Dos 497 municípios gaúchos, 461 sofreram alguma consequência dos temporais. As cidades atingidas no estado representam 92% do total. As informações são do último boletim da Defesa Civil.

Número de afetados pelos temporais no Rio Grande do Sul é de 2.295.022. Ao menos 540.192 pessoas ficaram desalojadas e 78.165 estão em abrigos.

Mortes chegam a 154, até a última atualização da Defesa Civil às 12h desta sexta-feira. Ainda são 98 desaparecidos, além de 806 feridos.

Ao menos 82.666 pessoas foram resgatadas. Já o número de animais salvos chegou a 12.108.