Quem é o advogado que pagou mais de R$ 1 milhão em Porsche de Daniel Alves

Ele, a esposa e mais três pessoas foram presas ontem durante a operação Maligno, que desmantelou o grupo e resultou na suspensão de todos os contratos do grupo com as prefeituras alagoanas.

Porsche apreendido na operação Maligno Imagem: MP-AL

Casa de luxo e mais carros

O Porsche foi apreendido em um condomínio fechado de Petrolina (PE), onde Fred morava. A cidade é separada apenas por uma ponte sobre o rio São Francisco de Juazeiro (BA), cidade-natal do ex-jogador.

Apesar de ter comprado o carro, Fred —como era conhecido— não chegou a transferir a titularidade do Porsche para o seu nome. Entretanto, para a Justiça, o recibo de compra e venda já prova a posse do veículo, que foi apreendido a pedido do MP-AL.

Além do Porsche, na casa do suspeito ainda foram apreendidas duas Land Rovers avaliadas em mais de R$ 1 milhão, cada uma. No local, também foi encontrada moeda estrangeira, em valor não informado.