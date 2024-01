Após dias de chuva, Rio de Janeiro registra sensação térmica de 58,4°C

Chuva e mortes. A Região Metropolitana do Rio recebeu mais de 200 mm de chuva em 24 horas entre os das 13 e 14 janeiro 2024, com saldo de 12 mortos. A tempestade deixou quase 600 desalojados e deve colocar sete municípios em situação de emergência. Além da capital, as cidades de Nova Iguaçu, Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita, Duque de Caxias e São João de Meriti também foram fortemente atingidas.

Previsão é de semana quente. Temperaturas máximas vão variar entre 36°C a 38°C, com umidade do ar alta. O sol vai aparecer forte e as pancadas de chuva devem ocorrer no período da tarde e a noite, de forma isolada. A maior chance de pancadas de chuva é na Baixada Fluminense.

Sol forte vai ajudar a evaporar o excesso de água contribuindo para a secagem do solo. Segundo a Climatempo, a quantidade de chuva foi excepcional, então, a secagem vai demorar dias para ocorrer. O escoamento da água não é imediato.