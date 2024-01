Governo federal reconhece situação de emergência em sete cidades do RJ

Ao todo, 12 cidades entraram com pedido. A informação foi dada em coletiva de imprensa pelo ministro Waldz Góes, mais cedo, ao lado de outros ministros do governo federal e do governador do Rio, Claudio Castro (PL).

A portaria acelera a liberação de recursos federais. O dinheiro pode ser usado para a compra de alimentos e água potável, por exemplo.

O governo também desenha um plano de ajuda humanitária e reconstrução dos municípios afetados no RJ. Entre as medidas, está prevista a antecipação do pagamento do Bolsa Família para beneficiários que moram em áreas de risco.

O ministro Waldez Góes ressaltou que deixará uma equipe no Rio "para evitar problemas de diligências ou devolutivas".

Chuvas

A região metropolitana do Rio recebeu mais de 200 mm de chuva em 24 horas. Além da capital, as cidades de Nova Iguaçu, Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita, Duque de Caxias e São João de Meriti também foram fortemente atingidas no sábado.