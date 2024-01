Ônibus é sequestrado e motorista ameaçado com faca em Santo André

Um ônibus com passageiros foi sequestrado na manhã de hoje em Santo André (SP).

O que aconteceu

O sequestrador armado com uma faca entrou no coletivo por volta das 6 horas na região do Parque João Ramalho. Imagens mostram que ele sobe no ônibus e ameaça o motorista.

O criminoso obriga o motorista dirigir até o Paço Municipal, um trajeto de 20 minutos. Alguns passageiros estavam no ônibus da linha AL 129 no momento do sequestro.