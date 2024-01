Queda de helicóptero em SP é registrada pela polícia como homicídio culposo

O acidente de helicóptero que matou quatro pessoas em São Paulo foi registrado como "homicídio culposo" (quando não há intenção de matar) pela Polícia Civil.

O que aconteceu

Piloto é apontado como "autor" no boletim de ocorrência. As informações foram publicadas pelo site Metrópoles e confirmadas pelo UOL. Cassiano Tete Teodoro, 44, levava três pessoas do aeroporto Campo de Marte, na capital paulista, para Ilhabela, no litoral, para um bate e volta. A reportagem procurou a defesa dele e aguarda retorno.

Apenas com o fim da investigação será possível apontar possíveis responsabilidades pelo acidente. A causa da queda da aeronave ainda é desconhecida e a Polícia Cientifica em conjunto com a FAB (Força Aérea Brasileira) apura o que pode ter acontecido.