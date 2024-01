Militar reage a assalto e mata dois suspeitos na 'cracolândia', diz polícia

Um dos suspeitos teve a morte constatada no local e outro morreu no hospital. Eles não estavam com documentos e não foram identificados até o momento.

O terceiro suspeito, um homem de 23 anos, foi preso após atendimento médico.

O militar de 25 anos não ficou ferido. A arma dele foi apreendida para perícia. O caso foi registrado como roubo, homicídio e legítima defesa.