Foto com Michelle Obama, amor pelo Brasil: quem era o americano morto no RJ

O galerista Brent G. Sikkema, 75, que foi encontrado morto no Rio de Janeiro, tinha uma longa trajetória no universo das artes plásticas. Vivendo entre Nova Iorque e Rio de Janeiro, Brent demonstrava paixão pelo Brasil e se dizia amigo da ex-primeira-dama Michelle Obama. Ele deixa o marido e um filho.

Casa fica em bairro nobre da capital carioca. Brent morava no Horto, na rua Abreu Fialho, na altura do número 15. A casa dele era um sobrado do início do século 20, que foi reformado por ele, mantendo as características originais.

O Rio era considerado como 'a segunda casa' dele. Foi assim que ele definiu em uma publicação nas redes sociais. "Não me lembro de uma cidade tão constantemente difamada pela imprensa internacional como a minha segunda casa, o Rio de Janeiro. É verdadeiramente vergonhoso difamar esta grandiosa cidade - suas pessoas e a sua cultura extraordinária", escreveu ele, em agosto de 2016. Nas suas publicações, ele ainda citou Clarice Lispector como uma das escritoras favoritas.