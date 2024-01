Corpo com cal e mata-leão: o que se sabe sobre enfermeira morta no ES

O corpo estava coberto com cal —o que dificultou a identificação da vítima. Os peritos só conseguiram checar a identidade depois que os investigadores encontraram, perto do corpo, um cartão de banco com o nome dela.

A família reconheceu o corpo de Íris no SML (Serviço Médico Legal), em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde de ontem. Ela foi velada e enterrada na manhã de hoje, no cemitério Jardim da Paz, no município da Serra (ES).

A Polícia Civil descartou a possibilidade de envolvimento do militar que viu primeiro o corpo com a morte da jovem. "De acordo com as investigações, não há indícios de participação de nenhum servidor que pertença ao quadro da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES)".

Morte a 120 km de casa

A jovem morava em Jacaraípe, na Serra, região metropolitana de Vitória, a 120 km de onde o corpo foi achado. Os parentes não sabem explicar o que a jovem foi fazer na cidade, sendo que não conhecia ninguém na localidade.

Ela estava grávida de 8 meses. O quarto da filha mais nova, Rebeca, já estava sendo preparado pela mãe e a família. A jovem também deixa um filho de 8 anos de idade, de seu primeiro relacionamento.