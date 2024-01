Porsche e vida milionária: quem é o ex-motoboy que virou 'rei das rifas'

Uma vida de luxo, com carros e motos caros. Era assim que o influenciador e ex-motoboy Itallo Bruno, 24, mostrava sua rotina de milionário. O jovem se tornou um dos maiores nomes do Piauí na venda de rifas on-line, mas acabou preso por suspeita de lavagem de dinheiro para facções. A defesa de Bruno nega envolvimento com organizações criminosas.

O que aconteceu

Bruno foi preso em casa na quinta-feira (11), durante a operação Jogo Sujo, da Polícia Civil. Os investigadores apuram a relação da exploração de jogos de azar com lavagem de dinheiro para facções criminosas. A investigação também tem participação da Polícia Federal. A mãe, a irmã e a ex-namorada também foram detidas, além do pai do influenciador e seis amigos.

As investigações duraram cerca de seis meses. Os delegados da DRCI (Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática) Humberto Mácula e Alisson Macedo disseram que a delegacia recebeu inúmeras denúncias sobre a venda das rifas de casas, carros e motos de luxo. Cada bilhete, ou cota para participação, não passava de R$ 1,00.