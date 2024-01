Venda de gado pode ter sido o motivo da morte de idoso encontrado amarrado

Roque foi encontrado morto em um rio no sábado (6). Ele estava com os pés e as mãos amarrados em Jataizinho, no norte do Paraná.

A jovem disse à Polícia que se isolou por ser usuária de drogas. Ela foi levada à delegacia para prestar esclarecimentos a respeito de seu desaparecimento e também da morte do então companheiro. Claudiane foi liberada após prestar depoimentos.

Relacionamento casual

Testemunhas disseram que o casal não morava junto. Diferentemente do que a jovem disse à Polícia, uma pessoa da família de Roque, que preferiu não se identificar, afirma que eles não moravam juntos e tinham apenas um relacionamento casual.

"Foi um grande choque para a família. Ela é usuária de drogas e estava sempre ali pelo bairro. Se dava bem com as pessoas, mas dava bastante trabalho para o pessoal da assistência social. Eles não moravam juntos, ele ficava com ela de vez em quando. Ele estava separado há muitos anos e morava sozinho. Era aposentado, dono de sítio, vendeu os gados há uns dias e comprou uma caminhonete. Acho que isso abriu os olhos de quem fez essa maldade", afirmou a mulher ao UOL.

Família está abalada. Segundo a mulher, a filha e as irmãs de Roque estão muito abaladas, à base de medicação.