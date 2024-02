Multidão foi a igreja: boato da boneca Xuxa possuída assombrou Sorocaba

Uma multidão foi até a igreja e suas imediações em 9 de novembro de 1989 para tentar encontrar a "autora do crime", segundo o jornal local "Cruzeiro do Sul", em reportagem de 2014, sobre o caso.

Na praça e arredores da igreja, havia um burburinho com pessoas confabulando sobre onde estaria a boneca. A confusão era tanta, relata o "Diário de Sorocaba" de 10 de novembro de 1989, que algumas pessoas confundiam imagens sacras de dentro do museu da catedral com a "boneca assassina". Nem a imagem do Menino Jesus de Praga passou em branco. Alguns dos frequentadores achavam que a escultura poderia ser da boneca da Xuxa possuída.

Boneca da Xuxa de olhos vermelhos em vídeo promocional de 'Stranger Things', da Netflix Imagem: Reprodução/YouTube/Netflix

Monsenhor Mauro Vallini, pároco da catedral à época, negou que tinha recebido a "boneca possuída da Xuxa", mandou fechar a igreja e chamou a mídia local para dizer que tudo não passava de um boato.

Com o tempo, até a Xuxa começou a brincar com o boato. Em 2016, a apresentadora participou de alguns vídeos para promover a série Stranger Things, da Netflix. Em um deles, aparece uma boneca que fica com olhos "vermelhos", como se estivesse "possuída".