'Era seu 1º flagrante criminal, estava feliz', diz sócia de advogada morta

O crime

O cliente que Brenda defendia era Janielson Nunes de Lima, de 25 anos, também conhecido como "Gordo da Batata". Ele estava no carro da advogada, com três familiares, no momento do crime. Brenda dirigia o veículo, Janielson seguia no banco do passageiro e os parentes estavam no banco de trás, segundo Ilanna. Eles saíam da delegacia da cidade, onde ele havia prestado depoimento e sido liberado por falta de provas.

Minutos após a saída da delegacia, o automóvel dirigido pela advogada foi seguido por quatro pessoas em duas motos. Os atiradores abriram fogo contra Janielson, mas também balearam Brenda Oliveira. Os autores dos disparos fugiram e não foram identificados.

A advogada não era alvo dos criminosos, mas teria sido morta por estar no mesmo carro que Janielson, segundo a Polícia Civil. Os agentes acreditam que o crime teria sido motivado por vingança pela morte do vaqueiro João Victor Bento da Costa, 19, pela qual o cliente de Brenda foi apontado como suspeito.

Somente após a audiência à qual ela não compareceu fiquei sabendo, por uma ex-estagiária nossa, que a Brenda havia morrido. No começo, falou-se em acidente, mas depois ficou esclarecido que ela foi assassinada. Eu queria que fosse um pesadelo, fiquei desolada. Não sei como será sem a presença dela. A gente se falava o tempo todo, o dia inteiro.

Ilanna Arquilino, advogada

A advogada afirma que a família de Brenda está sofrendo demais com sua morte. Ela viajou de Natal para Santo Antônio, para se encontrar com os pais da amiga. Segundo conta, a mãe de Brenda está "sem chão" e teve de ser medicada para suportar a dor da perda.