Vídeo mostra momento raro de onça-pintada amamentando filhote em MT

Pesquisadores do Sesc Pantanal conseguiram flagrar imagens raras de onças-pintadas que vivem em uma reserva em Barão de Melgaço (MT). O vídeo de um filhote mamando é de setembro de 2023, mas foi divulgado nesta semana.

O que aconteceu

A mãe amamentou dois filhotes no início da manhã. As onças foram gravadas brincando, recebendo carinho e se aproximando da mãe às 6h da manhã do dia 13 de setembro. Após se alimentarem, os filhotes deitaram e dormiram.

Mais de 150 câmeras são utilizadas para monitorar os animais. As onças estão na Reserva Particular do Patrimônio Natural do Brasil, a RPPN Sesc Pantanal. O espaço tem 108 mil hectares e as câmeras foram distribuídas a cada 2,8 km.