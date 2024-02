Assassino de galerista no RJ fez vídeo testando disparo com besta, diz TV

O assassino do galerista americano Brent Sikkema, morto no dia 15 de janeiro, gravou um vídeo fazendo testes com uma besta antes do assassinato. A informação é do Fantástico, da TV Globo, que teve acesso às imagens.

O que aconteceu

Vídeo mostra Alejandro Triana Prevez fazendo simulação de preparo e disparo com a arma. As imagens foram feitas por ele mesmo, em um ambiente em que ele aparenta estar sozinho. O Fantástico não disse quanto tempo antes do assassinato de Brent o vídeo foi feito.

Assassino preparou arma e fez teste com flecha real. No início do vídeo, Alejandro aparece de pé, usando um equipamento para esticar a corda que dispara a flecha. Na sequência, ele se senta, pega uma flecha e a posiciona no local do disparo. Então, ele se levanta, arruma a posição da câmera que faz a gravação, se afasta, senta em um lugar mais distante e atira. No momento do disparo, Alejandro está de lado para a câmera e não é possível ver onde ele atirou.