Vaca assustada invade carnaval de rua e deixa três feridos no RN; veja

Um vaca invadiu a folia durante a passagem de um trio elétrico no carnaval de rua da cidade de Pendências, a 200 km de Natal, no Rio Grande do Norte.

O que aconteceu

Três pessoas ficaram feridas. Um vídeo gravado por um folião mostra o momento em que uma vaca corre na direção da multidão.

O incidente aconteceu durante um "arrastão" pelas ruas da cidade. É como é conhecido o evento no qual a banda Gratith se apresentava sobre um trio elétrico.