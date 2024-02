Ciclone e vento de até 100 km/h: onde há alerta de perigo no Brasil

A previsão é de chuva intensa, entre 30 milímetros a 60 milímetros por hora, além de ventos de até 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, descargas elétricas e alagamentos.

Um ciclone subtropical também atinge, desde ontem, regiões do Rio e de São Paulo. O fenômeno pode persistir até terça-feira (20). Pode ser classificado como tempestade subtropical e provocar ventos de até 83 km/h no entorno do ciclone.

Alerta laranja em mais estados

O Inmet também emitiu um alerta laranja de perigo para chuvas intensas em outros estados além de São Paulo e Rio. O alerta envolve Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Paraná e Mato Grosso do Sul — e uma pequena parte de Mato Grosso e Santa Catarina.

Há previsão de volumes de chuva entre 50 e 100 milímetros por dia, ventos intensos, de 60 a 100 km/h, risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O alerta laranja, o segundo da escala de maior risco, permanece até amanhã, às 10 horas.

O Inmet orienta que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.