Brasileiro que fugiu de prisão nos EUA será julgado por outra morte no TO

No Brasil, Danilo é acusado de matar a tiros Valter Júnior Moreira dos Reis, de 20 anos, com cinco tiros à queima-roupa, em novembro de 2017. A vítima era amiga de Danilo e teria sido morta por causa de uma dívida referente ao conserto de um carro. Cavalcante é considerado foragido da Justiça brasileira desde a morte de Valter, quando teve mandado de prisão expedido pelo assassinato do amigo.

Morte de namorada nos EUA

Danilo Cavalcante conseguiu embarcar para os Estados Unidos do aeroporto de Brasília em janeiro de 2018. Na época, o nome dele não constava no registro nacional de foragidos da Justiça. Nos EUA, ele conheceu a também brasileira Déborah Brandão, que morava na Pensilvânia, e tinha situação regular no país. Ele, no entanto, não tinha autorização para morar nos EUA.

Em abril de 2021, Danilo matou Déborah com 38 facadas. A vítima foi morta na frente dos dois filhos dela. Segundo a polícia norte-americana, ele não aceitava o fim do relacionamento. Cavalcante foi capturado no estado Virgínia e condenado à prisão perpétua uma semana antes de conseguir fugir do presídio, em agosto de 2023.

Fuga e captura

Câmeras de segurança da própria prisão gravaram a fuga do brasileiro. Danilo Cavalcante se apoiou com as mãos e os pés em dois muros e alcançou o telhado de um dos prédios da prisão.