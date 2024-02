Jovem morre em capotamento no dia do próprio aniversário no ES

Uma jovem de 26 anos morreu em um acidente de carro no dia do próprio aniversário no Espírito Santo.

O que aconteceu

Emilia Breda estava no banco do carona do veículo, que capotou na ES-375. O acidente ocorreu na manhã de ontem, no município de Anchieta.

O companheiro de Emilia, que dirigia o veículo, foi resgatado com vida. O homem de 35 anos foi levado de helicóptero para um hospital da Grande Vitória, informou a Polícia Civil. Não há informações sobre o estado de saúde dele.