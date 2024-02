Vídeo: Militar saca arma e ameaça trabalhadores no PR por causa de barulho

O militar ainda direciona a arma para outro trabalhador, antes de deixar o local.

O advogado Rodrigo Cunha, que representa os dois funcionários ameaçados com a arma, disse ao UOL que o subtenente do Exército mora em um prédio ao lado de onde as vítimas estavam. Os trabalhadores consertavam o portão, mas o reparo já teria terminado quando o homem chegou.

"Pela legislação municipal, eles poderiam fazer essa manutenção no portão principal por ser obra emergencial", argumentou Cunha.

Denúncia à polícia

Em um primeiro momento, o autor da ameaça teria se identificado como policial. "Depois, descobrimos que ele é morador, síndico e subtenente do Exército", disse o advogado.

As vítimas registraram boletim de ocorrência no dia seguinte à ameaça. Rodrigo Cunha informou que também acionou a Justiça para pedir indenização por danos morais. "Em razão do grave abalo psicológico que as vítimas sofreram, e pedimos providências do Exército porque o porte de arma dele deve ser suspenso até a situação ser esclarecida e o agressor, punido".