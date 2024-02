Tales: Bolsonaro chama seus apoiadores de 'gado' com explicação mal-dada

Tales ressaltou, porém, que até mesmo a confiança dos bolsonaristas nos argumentos do ex-presidente pode se esvair diante de tantas investigações e revelações de irregularidades.

Com o tempo, essa coisa vai perdendo credibilidade. Tantas explicações mal dadas e irregularidades dele e dos filhos vão fazer com que os bolsonaristas os abandonem. Tales Faria, colunista do UOL

