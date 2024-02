Trecho da linha 9-Esmeralda é paralisado após raio atingir fiação em SP

Áreas de chuva vindas do interior atuam na cidade, de forma isolada, com até forte intensidade. Imagens do radar meteorológico do CGE mostram chuva forte na zona oeste, principalmente nas regiões das subprefeituras da Lapa, Butantã e Pinheiros. Na zona norte, principalmente Perus, Pirituba e Jaraguá, também há forte precipitação.

Próximas horas seguirão com tempo instável. Ainda há potencial para alagamentos e transbordamentos na cidade.

Quinta e sexta-feira com pancadas de chuva

Na quinta-feira (22), o quadro não muda muito. O período matutino será com sol entre nuvens e aumento da temperatura na capital paulista. Já durante a tarde, pancadas de chuva de moderada a forte intensidade poderão ocorrer, inclusive com a chance de alagamentos e transbordamentos de pequenos rios e córregos. A mínima será de 19ºC e a máxima de 27ºC.

Na sexta-feira (23), o sol aparece e clima fica abafado. No período entre o meio e o fim da tarde, pancadas de chuva isoladas novamente são esperadas, com até forte intensidade e de curta duração. Os termômetros ficam entre 20ºC e 29ºC durante a tarde.