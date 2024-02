Saidinha é importante por manter vínculo com familiares, diz especialista

A aprovação do fim da saidinha é só "mais um jogo político" para dizer que detentos não podem estar na sociedade, aponta Sofia Fromer Manzalli, coordenadora da plataforma Justa, especializada em pesquisa sobre gestão do sistema de Justiça. Fromer participou do UOL News da manhã desta quarta-feira (21).

A sensação de insegurança não está baseada se uma pessoa está presa ou não, porque temos uma população prisional altíssima e a sensação de insegurança não mudou. Não diminui a criminalidade [...] Esse sistema que tem várias garantias de direito que são violadas, como alimentação e superlotação, faz com que essas pessoas não consigam sair deste lugar e pensar em medidas para ressocialização delas.