Senado proíbe 'saidinha' de preso, em derrota do governo; PL vai à Câmara

estar em regime semiaberto

ter cumprido pelo menos 1/6 da pena, se for réu primário

ter cumprido pelo menos 1/4 da pena, se for reincidente

ter bom comportamento no presídio

Receio do governo

Durante o dia, governistas avaliaram "com cuidado" o tom dos discursos para a sessão. Isso porque o Palácio do Planalto trabalha pela votação da PEC que altera as regras para a elegibilidade de militares, de autoria do líder do governo no Senado, Jaques Wagner

Governistas temiam que a oposição usasse o PL das "saidinhas" para negociar a viabilidade da PEC dos militares. O texto ainda precisa concluir cinco sessões de debate e passar por uma sessão temática para ser votado no plenário.

Além disso, o governo vive um cenário delicado. Além da fala de Lula sobre a guerra em Israel, houve a fuga no presídio de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que desgastou o Executivo.

Senadores de oposição usaram as redes sociais para ampliar o apoio à proposta. O movimento ganhou apelo popular e pressionou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a dar andamento à discussão.