'Saidinha': Lewandowski esperará Câmara, mas reúne dados para veto de Lula

O texto —ao qual a coluna teve acesso— diz que "inserida na mesma lógica de progressividade do sistema prisional, a saída temporária é também um instrumento de reinserção gradual das pessoas privadas de liberdade em seus núcleos familiares e na sociedade".

De acordo com o documento, "o benefício tem como finalidades dar ao reeducando a possibilidade de manutenção dos seus laços familiares, permitir que ele tenha a oportunidade de estudar e se qualificar para o mercado de trabalho, de modo a, no momento da obtenção da liberdade, poder ter oportunidades de garantir o seu sustento licitamente, e possibilitar a participação em atividades que contribuam para o retorno ao convívio social".

A Lei de Execução Penal prevê duas espécies de autorização de saída: (i) a permissão de saída; e (ii) a saída temporária.

"São institutos inerentes à finalidade da pena, qual seja, para além da punição, a ressocialização, reintegração social ou restauração, escopo albergado pela Constituição Federal de 1988, uma vez vedadas não somente a pena de morte, mas também as punições de caráter perpétuo", diz o documento.

A nota técnica salienta ainda que a saída temporária exige decisão motivada do juiz da execução penal, com prévia oitiva da administração penitenciária e do Ministério Público.

"Como se não bastasse, além de exigir o cumprimento de parte da pena, não se aplica aos presos sob regime fechado, ou seja, é condição necessária que o interno esteja no regime semiaberto."