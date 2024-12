Nova cirurgia fragiliza Lula para 2026 e evidencia falta de sucessor

O posicionamento de passar a imagem de vitalidade é visto como estratégico. Depois de eleito, Lula passou a repetir que concorrerá à reeleição se estiver bem de saúde. O atual cenário político —com a direita e o centrão em alta—, porém, fragilizam o atual presidente para 2026.

Com o PT no divã, aliados do presidente admitem que será preciso colocar o debate da sucessão —ao menos internamente— o quanto antes na mesa.

Se chegar no momento, sabe, e estiver uma situação delicada e eu estiver com saúde... porque também só posso ser candidato se eu estiver com saúde perfeita, sabe? Mas saúde perfeita com oitenta e pouco, 81 de idade, energia de 40 e tesão de 30. Pronto, aí eu posso [ser candidato].

Lula, em março de 2023, com três meses no cargo

Alianças em jogo e a força da direita

Se mesmo inelegível, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem dito que será candidato à Presidência em 2026 e evita que seu partido e aliados alimentem outros nomes, como o do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), o mesmo acontece no entorno de Lula.

As especulações passam, a princípio, pela escolha de um vice para a chapa de 2026. Aliados dizem não querer "nem pensar" em não ter o presidente na disputa, por entenderem que ele é o único nome forte, no momento, a derrotar um possível candidato da centro-direita.