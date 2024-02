Atirador esportivo é achado amarrado ao carro e tem armas roubadas em GO

A Polícia Civil de Goiás instaurou inquérito para apurar o caso de um atirador esportivo que foi encontrado amarrado ao volante do próprio carro após ser rendido e ter armas roubadas, em Nova Veneza, na região metropolitana de Goiânia (GO), no último sábado (24).

O que aconteceu

Vítima, que não teve a identidade revelada, informou que foi rendida pelos criminosos. Segundo informações da TV Anhanguera, o homem voltava de um clube de tiros no município de Santo Antônio do Descoberto, no entorno do Distrito Federal, no momento em que teria sido assaltado.