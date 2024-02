Policiais são investigados por vender fuzis em grupo de WhatsApp na BA

Os suspeitos tentaram vender quatro fuzis apreendidos de uma facção no final de janeiro. O grupo, após prender o armamento da organização que atua no bairro de Cajazeiras, não apresentou as armas para a Polícia Civil, como deve ser o protocolo.

Cada fuzil foi ofertado a R$ 70 mil. As fotos das armas eram tiradas ainda no interior da viatura para divulgar no grupo de WhatsApp, formado por policiais militares.

Um dos policiais militares foi preso em flagrante portando munições de uso restrito, mira para fuzil e cocaína. Armas de fogo, celulares, munições e drogas foram apreendidas nos seis barros em que a operação foi deflagrada.