Adolescente escalpelada em kart: 'Tinha minha vida, agora vivo em hospital'

A vida da goiana Heloísa Heliodoro, de 17 anos, virou de ponta a cabeça após ter sido escalpelada enquanto andava de Kart com o namorado, no Distrito Federal. O acidente ocorreu em 10 de dezembro do ano passado. O cabelo da jovem ficou preso no motor do veículo e ela teve uma perda de 80% do couro cabeludo. Depois de quase 60 dias no Hospital Regional da Asa Norte (Hran), em Brasília, a jovem recebeu alta e falou com a reportagem

Era aniversário do meu namorado e ele queria muito andar de kart. Eu não estava muito animada, mas decidimos ir. Eu consigo lembrar um pouco do dia e do acidente, mas, depois disso, não me lembro de muita coisa. É como se virassem flashes, sabe? Fiquei todo o tempo consciente, e estava sentindo uma dor muito forte.

A jovem passou por oito procedimentos cirúrgicos para recuperar o tecido na região do crânio, além de enxertos. O acidente ocorreu em uma pista de corridas de kart na região do Paranoá. O casal recebeu uma roupa e capacetes, além de orientações básicas sobre como dirigir o automóvel. Mas, segundo Heloísa, não houve alerta sobre o risco do cabelo ficar preso e ser puxado.