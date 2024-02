Análise: Operações policiais devem preservar a vida e o direito das pessoas

As megaoperações policiais que ocorrem no Rio de Janeiro devem ser pensadas para preservar a vida e o direito das pessoas —como o de ir e vir—, afirmou o especialista em segurança pública e diretor da Iniciativa Negra, Dudu Ribeiro, no UOL News da manhã desta terça-feira (27).

A gente tem que pensar que uma megaoperação deveria ser baseada na ideia de reduzir ao máximo a letalidade. Se nós temos uma operação, ela foi planejada para ser executada e ela deve ser planejada para preservar a vida e o acesso aos direitos das pessoas. Quando temos uma megaoperação como essa, não é só à linha do tiro que as pessoas estão expostas: as pessoas deixam de poder a ir a um posto de saúde, ficam impedidas de ir para seus trabalhos e as escolas fecham.