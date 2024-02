Operação em comunidades do Rio deixa 9 mortos; PM mata 7 em confronto

No Complexo da Maré, a Polícia Civil tenta prender traficantes do Comando Vermelho. Um monitoramento constatou uma movimentação de criminosos na região. Eles são investigados por tráfico de drogas e roubo de veículos.

Um cerco policial deixou quatro mortos na madrugada. Policiais entraram em confronto com suspeitos que saíam da Penha em um carro roubado. Todos os ocupantes do carro foram feridos e socorridos, mas nenhum resistiu aos ferimentos.

Três suspeitos morreram em confronto com a PM na Comunidade da Flexal. Um quarto suspeito foi atingido e está internado.

Outros dois suspeitos morreram durante a operação na rua Canitar, no Alemão. Eles tinham passagem pela polícia, mas as mortes não foram classificadas pela PM como resultados do confronto. A polícia apenas informou que os homens feridos foram socorridos por populares a uma UPA da região, mas não resistiram.

Três criminosos foram presos. Na Penha, a polícia prendeu Bebel da Penha, que estava foragido por tráfico de drogas. Um segundo homem foi preso no Alemão após confronto com a polícia. Nas proximidades da Linha Vermelha, a PM também prendeu um foragido da Justiça que tentava fugir de ônibus.

Dois policiais ficaram feridos. Um policial do Bope foi atingido no braço durante operação na Penha e um policial do 3º BPM foi ferido por estilhaços. Os dois foram socorridos e estão estáveis.