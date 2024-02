Militar que tinha 111 armas em imóvel em SP é encontrado ferido com faca

Quatro moradores em andares superiores tiveram de ser resgatados de rapel, com a ajuda de cordas. O incêndio que teve início no apartamento do coronel Parra se expandiu e atingiu outros quatro apartamentos e danificou o elevador do condomínio.

Oficial reformado possui registro ativo de CAC (Colecionador, Atirador e Caçador), segundo informou ao UOL o Comando Militar do Sudeste. Ele atuava como instrutor de tiro.

Coronel Parra recebe R$ 29 mil mensais como militar reformado. Ele frequentou a Academia Militar das Agulhas Negras, escola de ensino superior do Exército no Rio de Janeiro. Segundo o portal de transparência do governo federal, ele foi reformado em dezembro de 2010 e recebe uma remuneração bruta de mais de R$ 29 mil mensais.

Moradora disse ter corrido para fora do prédio "de camisola e tudo". Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, Sônia Durigan relatou ter ouvido uma explosão atrás da outra. "Meu vizinho começou a sair correndo, eu também comecei", contou. "Dava a impressão de que o prédio estava caindo".

Defesa Civil constatou que não houve danos estruturais na edificação. No entanto, será preciso aguardar a conclusão do trabalho da polícia e do Exército para liberação do retorno dos moradores.

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV (www.cvv.org.br) e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade. O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.